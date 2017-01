Herdeiro da Fiat acusado de simular o seu sequestro não vai a julgamento

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:25, atualizado às 12:58 Facebook

Lapo Elkann foi acusado de ter simulado o seu próprio sequestro para conseguir um resgate, mas o caso foi encerrado sem que o empresário fosse a tribunal.

Lapo Elkann foi acusado de ter simulado o seu próprio resgate, num hotel em Manhattan, em Nova Iorque, de forma a conseguir um resgate de 10 mil dólares. O objetivo seria continuar a financiar um fim de semana pautado por excessos num quarto de hotel. O caso terá acontecido em novembro do ano passado e o neto de Gianni Agnell, o lendário fundador da Fiat, foi acusado de falsa denuncia, delito que poderia ter resultado uma pena de prisão entre dois a dez anos.

Elkann esteve presente numa audiência no Tribunal Penal de Nova Iorque no passado dia 25 e viu a acusação ser retirada. O advogado de defesa do empresário, Randy Zelin, explicou apenas que, após a investigação, concluiu-se que o seu cliente não tinha praticado nenhum crime.

Já em comunicado, Elkann afirmou ter sido feita justiça. "Esta decisão reforça a fé que sempre tive na justiça norte-americana. Passei um momento difícil e agradeço à minha família o apoio que me deu".

Lapo, irmão de John Elkann, o atual presidente da Fiat Chrysler Automobiles, é conhecido pela sua vida de excessos, que envolvem mulheres e substâncias ilícitas. Em 2015, foi encontrado inconsciente devido a uma overdose no apartamento de um travesti em Turim, Itália. De acordo com o New York Post, Lapo esteve no início deste ano internado numa clínica de reabilitação.