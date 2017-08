Herman José lança aplicação com "emojis"

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 16:24, atualizado às 17:00 Facebook

Herman José mostra-se na vanguarda da tecnologia e acaba de lançar uma aplicação que disponibiliza um teclado de "emojis" com representações de algumas das personagens mais emblemáticas do humorista português.

"Hermojis" é o novo desafio digital do apresentador e humorista que, por intermédio das redes sociais, anunciou a novidade aos seus seus seguidores. "Depois da varicela, do sarampo e das inevitáveis amigdalites só me faltava ser atacado por uma gigantesca e incontornável infeção de 'Hermojis'!", revelou terça-feira na sua conta de Instagram.

Os mais saudosistas poderão recordar algumas expressões de personagens que marcaram o humor português como Serafim Saudade, José Esteves, Maximiana ou o menino Nelito. A aplicação está, para já, apenas disponível na App Store - e por isso apenas compatível com dispositivos iOS - mas o comediante garantiu aos fãs que a aplicação chegará aos dispositivos Android.

O humorista, de 63 anos, terminou em junho o programa da RTP1 "Cá Por Casa com Herman José", dedicando-se, desde aí, aos espetáculos de música ao vivo que decorrem um pouco por todo o país.