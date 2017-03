Instrutor Bob Harper sofreu ataque cardíaco

Nuno Cardoso Hoje às 11:03, atualizado às 11:04 Facebook

Bob Harper, ex-treinador de "The Biggest Loser", revelou nas redes sociais ter sofrido um ataque cardíaco enquanto treinava no ginásio. Depois de oito dias internado, está em casa a recuperar.

Bob Harper, o instrutor de "fitness" que ficou mundialmente conhecido como um dos treinadores do popular "reality show" "The Biggest Loser", confirmou nas redes sociais os rumores de que tinha sofrido um ataque cardíaco, assegurando já estar em recuperação.

"Parece que já sabem o que aconteceu. Há duas semanas, tive um ataque cardíaco. Estou a sentir-me melhor, a levar as coisas com calma. O Karl [o seu cão, que surge na imagem publicada] tem sido um grande enfermeiro. Agradeço todas as mensagens e o apoio que recebi. Sabe bem saber que se preocupam. Estou em casa há oito dias", frisou o norte-americano de 51 anos no Instagram.

Ao site TMZ, Bob Harper adiantou que se encontrava a treinar num ginásio em Nova Iorque quando, subitamente, se sentiu mal, acrescentando que a sua mãe tem um historial de problemas cardíacos. Antes de ter sido encaminhado para o hospital, onde ficou internado durante oito dias, o instrutor foi socorrido por um médico que se encontrava a treinar no mesmo ginásio.

Harper foi treinador da versão norte-americana do "The Biggest Loser" desde 2004, cargo que manteve ao longo de 16 temporadas. No ano passado, passou a ser o apresentador do formato.