A reação de Michelle Obama ao presente de Melania

Carolina Morais Hoje às 12:38 Facebook

Twitter

Partilhar

As expressões de Michelle Obama ao longo da tomada de posse de Donald Trump rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

Milhões de olhos assistiram atentamente, esta sexta-feira, à tomada de posse do novo presidente dos EUA, Donald Trump. Curiosamente, não foi apenas ele nem o seu antecessor, Barack Obama, que "roubaram" as atenções.

À entrada da Casa Branca, o cumprimento desajeitado de Melania Trump e Michelle Obama acabou por merecer destaque imediato nas redes sociais, assim como - e especialmente - a expressão facial da ex-primeira-dama ao receber um presente da sua sucessora.

Claro está, os internautas também não contiveram especulações sobre o conteúdo da caixa azul. Afinal, o que seria? Houve quem dissesse que era uma devolução do discurso alegadamente plagiado por Melania, um DVD da primeira temporada do "reality show" "O Aprendiz" (na altura apresentado e produzido por Trump), ou simplesmente uma bilhete com um desesperado pedido de resgate.

Embora o presente continue por identificar, a imprensa norte-americana sabe que a caixa azul pertencia à luxuosa marca de joalharia Tiffany & Co.. Depois de a aceitar, Michelle procurou alguém para a segurar, de forma a poder tirar a fotografia oficial ao lado do seu marido e do novo casal presidencial, mas foi Barack Obama que acabou por entregá-la a um membro do "staff" da Casa Branca.

No decorrer da cerimónia, em vários momentos, as expressões de desconforto da ex-primeira-dama voltaram a ganhar protagonismo e, pois claro, a inspirar publicações nas redes sociais.