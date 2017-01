Irmãs Bush escrevem carta às filhas de Obama

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:56 Facebook

As filhas do antigo presidente dos EUA, George W, Bush, escreveram uma carta aberta às filhas de Barack Obama, congratulando-as por terem ultrapassado a "inacreditável pressão" durante a sua estada na Casa Branca.

Barbara e Jenna Bush dedicaram uma mensagem a Sasha e Malia Obama, cujo pai está prestes a abandonar definitivamente as suas funções enquanto presidente dos Estados Unidos, encorajando-as a usar "as lições que aprenderam" para "orientá-las a fazer mudanças positivas" no futuro. A missiva foi publicada originalmente na revista "Time".

As irmãs Bush dizem apoiar as filhas de Barack Obama no novo capítulo das suas vidas. "Vimos-vos crescer de meninas para jovens mulheres com elegância e sem dificuldade", escreveram. "Durante esse processo, tinham-se uma à outra. Tal como nós", recordaram.

As filhas de George W. Bush não quiseram rematar a carta sem antes deixar alguns conselhos a Sasha e Malia Obama. "As pessoas que vos julgam não gostam de vocês e as suas vozes não vos devem pesar. É o vosso coração que importa", alertaram.

Barbara Bush, de 25 anos, é atualmente CEO e cofundadora da Global Health Corps, enquanto a irmã gémea, Jenna, é correspondente programa "Today Show", do canal NBC.