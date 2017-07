Isabel Silva e Goucha alertam para prevenção de incêndios

Ana Filipe Silveira Hoje às 00:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Isabel Silva e Manuel Luís Goucha, embaixadores de campanha nacional dos bombeiros, apresentaram esta terça-feira à tarde em Lisboa o livro "Bombeiro dos pés à cabeça" e insistiram na importância da sensibilização para tratar os problemas ambientais.

Realizou-se esta terça-feira a apresentação do livro infantil "Bombeiro dos pés à cabeça" na Biblioteca do Palácio das Galveias, em Lisboa, com a presença dos embaixadores Manuel Luís Goucha e Isabel Silva.

Durante a apresentação do livro, Isabel e Manuel, apresentadores da TVI, reforçaram a ideia de que é importante que a sensibilização para problemas como os incêndios seja feita desde cedo, daí a criação de um livro para os mais novos. "É um livro infantil, mas é transversal a toda a gente," afirmou Isabel Silva. "E eu acho que qualquer pessoa que leia este livro vai ficar a pensar no final 'eh pá, se calhar, eu tenho de ter um bocadinho mais de cuidado'."

Já Manuel Luís Goucha, que se diz farto das "mesmas conversas de sempre", não poupou as críticas e foi muito claro ao apontar dedos: "Não existe vontade política, meus senhores, nunca existiu." Para ele, a questão da prevenção de incêndios não estará resolvida enquanto não os interesses financeiros não forem colocados de lado. "Para a prevenção falta vontade política. Há muitos interesses, nós sabemos, não sejamos hipócritas nem sejamos politicamente corretos. Eu estou farto porque acho que o país está refém do politicamente correto."

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Isabel Silva, embaixadora da campanha de apoio aos bombeiros há quatro anos, escreveu o prefácio do livro mas não dá ao seu papel muita importância. "Sinto que tenho um papel importante, mas quem tem o papel mais importante são os portugueses. Eu sou apenas mais uma mensageira." Também Manuel Luís Goucha, que diz ter perdido a conta aos anos que apoia esta campanha, não vê as coisas de forma séria e diz que nunca sente "peso" nos ombros.

Para além da questão do apoio aos bombeiros, foi também mencionado o incêndio de Pedrógão Grande, e Goucha voltou a não ter receio de passar a linha do politicamente correto. "Estou-me nas tintas se foram 64 ou 100 mortos; basta um para ser terrível."

O livro "Bombeiro dos pés à cabeça" está inserido num projeto criado pelo grupo Os Mosqueteiros e pela Liga dos Bombeiros Portugueses, projeto esse que reverte na íntegra para a aquisição de novos equipamentos para os bombeiros portugueses.