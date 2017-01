Isabel Silva e Raminhos alongam juntos no banho

Luís Alves Vicente Hoje às 14:45 Facebook

A apresentadora da TVI mostrou a António Raminhos como se deve alongar depois de praticar desporto. Isabel Silva foi a convidada do apresentador para o décimo episódio da "Banheira das Vaidades".

Isabel Silva foi uma das convidadas do mais recente episódio de "Banheira das Vaidades", programa de António Raminhos, transmitido no seu canal de YouTube, onde todos os intervenientes estão sem roupa. A apresentadora da TVI abordou a sua paixão pela corrida e exemplificou como alongar depois de fazer exercício.

No vídeo, pode ver-se Isabel Silva a puxar pelo lado mais flexível do humorista. "Tu vais ver que quando saíres daqui vais estar muito mais solto", explicou a apresentadora. Raminhos descansou de imediato a apresentadora desabafando: "Está tudo solto."

António Raminhos e Isabel Silva conhecem-se há algum tempo, devido a programas em que ambos participaram, como "Dança com as Estrelas", da estação de Queluz de Baixo. De resto, a cumplicidade do par de amigos esteve em evidência durante os 11 minutos do vídeo, onde cada um puxou pelo seu lado mais brincalhão.

A "Banheira das Vaidades" é um programa transmitido exclusivamente na internet, onde António Raminhos convida algumas figuras públicas para tomarem banho e falarem sobre paixões, hobbies e futuros e atuais projetos.