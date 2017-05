Ivanka Trump usa vídeo com os filhos para promover livro

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 11:04 Facebook

A filha do atual presidente dos Estados Unidos da América foi acusada de promover o seu livro "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" (em português "Mulheres que trabalham: reescrevendo as regras para o sucesso) através de um vídeo, em que mostra um momento divertido com os filhos.

Ivanka Trump decidiu partilhar um momento íntimo com os seus filhos, Joseph, de três anos, e Theodore, de um ano. No vídeo surge a filha de Donald Trump a dançar com os filhos e a seguinte legenda: "Os pequenos momentos importam, principalmente para mães que trabalham."

A publicação refere-se ao livro de Ivanka, que foi publicado na semana passada e que se baseia nas suas experiências profissionais como diretora executiva da sua própria empresa e vice-presidente da organização Trump, e no seu papel de mãe de três filhos. As críticas surgiram pelo facto de Ivanka ter aproveitado os filhos para promover o seu livro, que tem frases suas como: "Os alimentos aparecem por magia no frigorífico? Ah espera, provavelmente sim".

No entanto, para evitar conflitos de interesses, a executiva vai doar todas as receitas do livro para solidariedade.

Ivanka Trump é casada com Jared Kusher, de quem tem três filhos, Arabella, Joseph e Theodore.