O youtuber algarvio "Môce dum Cabréste" parodiou a canção "Amar pelos Dois", que representa Portugal na Eurovisão, com uma letra diferente e com o título "Caímos de Pé". A melodia, essa, mantêm-se a mesma.

O sucesso de Salvador Sobral é tão grande, que levou o comediante Dário Guerreiro (Môce dum Cabréste), natural de Portimão, a fazer uma nova versão da canção "Amar pelos Dois". Intitulada "Caímos de Pé", esta parodia com a música representante de Portugal e (também) já é um sucesso.

O vídeo já conta com mais de 100 mil visualizações e tem como objetivo apoiar o Salvador, que está na final do Festival. O comediante "encarnou" a personagem, e até as roupas são semelhantes às do cantor.

Assista aqui à paródia a canção "Amar pelos Dois":