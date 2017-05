Júlia Pinheiro revela foto do dia do seu casamento

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 11:57, atualizado às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora da SIC surpreendeu os seus seguidores com fotografias captadas no dia do seu casamento e que foram disponibilizadas na edição de maio da revista digital que dirige.

Casada há 31 anos com Rui Pêgo, Júlia Pinheiro só agora revelou fotografias suas tiradas no dia do casamento. Os momentos foram publicados no mais recente número da revista digital da apresentadora, "Júlia - De Bem Com a Vida".

No último ano, a estrela da SIC tem partilhado diversos momentos com o radialista na sua página oficial do Facebook. Em dezembro, por exemplo, publicou uma fotografia no dia em que teve um "almoço comemorativo do trigésimo primeiro aniversário de casamento" na companhia do também diretor de três rádios do grupo RTP (Antena 1, Antena 2 e RDP Internacional). "Até ao infinito e mais além", escreveu, em forma de declaração, Júlia Pinheiro.

Da união de Júlia Pinheiro e Rui Pêgo resultaram três filhos: Rui Maria Pêgo, que seguiu as pisadas dos progenitores na área da comunicação, e as gémeas Matilde e Carolina. As duas irmãs ultrapassaram problemas de anorexia, experiência que a apresentadora quis abordar publicamente numa entrevista concedida há um ano. "O meu maior erro, para além de não ter estado tão atenta como deveria no momento em que as coisas estavam a começar, foi achar que o amor chegava", reconheceu Júlia ao amigo Manuel Luís Goucha.