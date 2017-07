Jennifer Lopez comemora 48.º aniversário ao lado do namorado

Ana Filipe Siliveira Ontem às 23:41 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que cumpre 48 primaveras, Jennifer Lopez volta a mostrar o porquê de ser considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo.

A artista pop comemorou esta segunda-feira 48 anos e contou com uma festa surpresa organizada pelo namorado, Alex Rodriguez, ex-jogador profissional de basebol de 41 anos. Nas redes sociais, o casal partilhou imagens da celebração, que pela primeira vez passaram juntos, e a avaliar pelas fotografias a cantora é a prova de que a idade não é um obstáculo para estar em boa forma física.

Na festa que aconteceu em Miami, Estados Unidos, a intérprete de "Booty" usou um vestido preto e transparente. Já o seu namorado usou um tradicional fato azulão, mas sem gravata. "Parabéns a nós", escreveu na legenda da imagem que partilhou no Instagram, uma vez que o antigo desportista profissional faz também anos na mesma semana.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Jennifer Lopez, ou J.Lo como é conhecida no mundo da música, possui ascendência porto-riquenha mas nasceu em Castle Hill, no Bronx (Nova Iorque). Começou como atriz, mas é como cantora que faz mais sucesso. E Jennifer é muito mais: compositora, produtora musical, dançarina, estilista, produtora de televisão... e uma das mulheres mais sensuais do mundo.

A cantora lançou em 2015 uma biografia na qual relembrou, entre outros episódios, a infância pobre que viveu no bairro em que cresceu nos Estados Unidos. Mas a vida deu voltas e J.Lo é hoje uma das atrizes mais bem pagas da história de Hollywood.

De acordo com a revista "Forbes", a sua riqueza foi estimada, este ano, em 33 milhões de euros, o que faz com que Jennifer figure no 65.º lugar na lista das cem celebridades mais ricas do mundo.