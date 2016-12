Jennifer Lopez e Drake: novo casal ou marketing?

Nuno Cardoso Hoje às 12:34 Facebook

Jennifer Lopez e Drake partilharam no Instagram uma imagem abraçados, que está a dar força aos rumores de que estão numa relação amorosa. Rihanna já deixou de seguir J.Lo nesta rede social.

Numa altura em que se adensam os rumores que davam conta de uma aproximação entre Jennifer Lopez e Drake, os dois cantores partilharam nas suas contas do Instagram uma imagem onde surgem abraçados, deixando na dúvida se são, de facto, o novo casal-sensação do mundo das celebridades ou se se trata de uma colaboração no mundo da música, uma teoria que alguns meios de comunicação também têm abordado.

Drake, a quem foi atribuído dois romances este ano, com Rihanna e Taylor Swift, surpreendeu Jennifer Lopez ao visitá-la num dos seus últimos concertos, em Las Vegas, há duas semanas. Já a cantora de 47 anos está separada do bailarino Casper Smart deste o verão, colocando um fim a uma relação de cinco anos.

Quem parece não ter gostado da imagem de Jennifer Lopez e Drake abraçados foi Rihanna. Depois de deixar de seguir no Instagram o ex-namorado, em outubro, a cantora de Barbados fez agora o mesmo com J.Lo nesta rede social.