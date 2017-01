Jennifer Lopez e Drake: romance ou trabalho? Cantora responde

Nuno Cardoso Hoje às 12:32 Facebook

Depois de muita especulação sobre um possível romance entre Jennifer Lopez e Drake, a cantora latina veio garantir que a relação de ambos é puramente profissional.

Foram apresentados como o novo "casal-sensação" de Hollywood, embora nunca tenham confirmado oficialmente o namoro. Agora, em entrevista ao "Entertainment Tonight", Jennifer Lopez veio desmentir os rumores que dão conta de um alegado romance com Drake. "Fizemos uma música juntos e vamos ver se o tema faz parte do seu próximo disco. Foi o que temos feito", explicou.

Se a atriz afirma que a sua relação com Drake é estritamente profissional, a verdade é que Jennifer Lopez e o "rapper" deixaram escapar algumas provas que indiciam um possível envolvimento amoroso.

Nas primeira horas de 2017, as redes sociais apanharam J.Lo a assistir ao concerto de ano novo de Drake, em Las Vegas, quando a artista tinha agendado, na mesma noite, uma atuação em Miami. A imprensa já especulava sobre o facto de Lopez ter cancelado o seu concerto para passar mais tempo com Drake.

Na noite seguinte, Drake e Jennifer Lopez (ou "DraLo" como já são apelidados pelos fãs) foram apanhados pelo "site" TMZ a jantar juntos, no hotel MGM Grand, em Las Vegas (Estados Unidos).

Pouco tempo depois de publicarem uma foto de ambos nas suas respetivas contas de Instagram (que envolveu um "unfollow" de Rihanna à cantora do "hit" "Dance Again"), eis que as redes sociais voltam a apanhar o casal, desta vez num momento mais comprometedor. Os vídeos mostram Lopez e Drake, numa festa, a dançarem de forma sensual, chegando, inclusivamente, a beijar-se.