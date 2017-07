Jô Caneças confiante na batalha contra o cancro

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:27 Facebook

Diagnosticada com cancro do pâncreas em janeiro deste ano, a mulher de Álvaro Caneças tem tornado a sua batalha numa causa pública. É através das redes sociais que Jô Caneças tem partilhado o seu dia-a-dia no combate à doença.

2017 não tem sido um ano fácil para a "socialite". Aos 64 anos, Jô Caneças enfrenta aquela que será provavelmente a maior batalha da sua vida. Mulher de uma fé inabalável, a sexagenária não esconde os seus receios, mas acredita que a doença oncológica é mais um obstáculo que ultrapassará com sucesso.

"Tenho medo, mas acredito que não é desta que me vou. Deus dá as coisas e quando não as leva logo de uma vez é porque acha que as pessoas aguentam e vão vencer. Senão levava-me logo e pronto", afirmou convictamente ao JN, à margem da festa de aniversário de Flávio Furtado que decorreu esta quarta-feira, em Lisboa.

Jô Caneças garante que a fé, na qual se refugia, lhe tem dado "muita força". "Não saio de minha casa sem antes me benzer no meu santuário. Quando entro no meu quarto é a mesma coisa. Tenho a minha fé e sou muito crente", afiançou.

Foi através das redes sociais que Jô falou pela primeira vez publicamente sobre a doença no dia 15 de janeiro deste ano para responder às pessoas que questionavam a sua ausência em eventos. Desde então, as publicações no Instagram têm sido quase diárias e o impacto desta junto de quem a segue surpreenderam-na desde o primeiro momento. "Recebo milhares de mensagens de todo o mundo. É uma loucura. Durante as sessões de quimioterapia ponho-me a lê-las. As mensagens têm-me ajudado muito", realçou.

Jô Caneças perdeu a mãe vítima da mesma doença, quando esta tinha apenas 42 anos. Após os primeiros sintomas, a "socialite" acreditou desde logo estar a passar pelo mesmo. "Eu era muito ligada à minha mãe e sei o que ela sofreu. Sei como ela andava inchada e cansada e sentia-me com os mesmos sintomas, por isso tinha a certeza que tinha o mesmo problema. Eu sabia que era isso, apesar de as pessoas à minha volta dissuadirem-me do contrario. Ninguém me tirava essa ideia", contou.

Depois de vários tratamentos de quimioterapia, a "socialite" foi operada na Fundação Champalimaud, no dia 3 de maio, para remover o tumor maligno. As sete horas de cirurgia resultaram numa cicatriz na zona do abdómen, que Jô Caneças mostrou nas redes sociais.

"Não sou uma piegas, mas que custa, custa. O que é que me adianta estar a queixar? Não me vai ajudar em nada", assegurou. "Eu vou vencer isto. O cancro pôs-me à prova, mas eu vou vencer isto", afirmou ao nosso jornal. Família, amigos e, sobretudo, o companheiro, o empresário Álvaro Caneças, têm sido um pilar fundamental nesta conturbada fase da sua vida. "Tenho o meu marido, que me dá todo o apoio, os meus amigos queridos também".

Atualmente, Jô Caneças encontra-se numa nova série de tratamentos de quimioterapia que durará quatro meses para remover "o resto" do tumor que não foi retirado na cirurgia. Seguirá depois mais uma bateria de exames que irá definir o estado da doença.