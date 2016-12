João Manzarra "agradece" a quem lhe assaltou o carro

Luís Alves Vicente Hoje às 14:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Num comunicado repleto de ironia, o apresentador da SIC admirou o assaltante e ainda o saudou.

O veículo de João Manzarra foi assaltado na passada quarta-feira, enquanto o apresentador de televisão fazia surf na Ericeira. Num comunicado recheado de apontamentos de ironia e sarcasmo, Manzarra agradeceu ao assaltante e ainda apreciou o método do criminoso.

"Obrigado por ter levado o dinheiro e atirado a carteira com documentos e cartões para 'as ervas', onde alguém a encontrou e me entregou. Foi um alívio enorme quando percebi que não tinha de esperar pela vez da minha senha para tirar novo cartão de cidadão nem de voltar a ficar com o calcanhar em ferida com as pedrinhas que meto no calçado para chegar ao metro e oitenta", pode ler-se no texto publicado no Facebook.

O apresentador de televisão começou por se dirigir ao possível assaltante com tranquilidade: "Sei que poderá achar estranho, mas queria dizer-lhe, sem demoras e sem ironia, que no momento em que escrevo esta mensagem não estou aborrecido consigo. E eu sei lá, 'meu Robin', se não terá levado o smartphone de um mediático apresentador generalista para o entregar a um garoto com 'fome' de Candy Crush [jogo]."

"A verdade é que há ladrões de todo o tipo e em todo o lado sendo que muitos nem têm motivo para tal, você dentro da sua categoria, até foi bastante decente na sua conduta", notou ainda Manzarra.

"Apreciei o seu método, não sei como o fez mas não havia nada danificado ou riscado, ao ponto de só ter dado conta de que estava sem carteira quando já estava na gasolineira depois de meter 20 euros de verde 95."

O comunicador mostrou-se mais do que "impressionado" ao reparar que as faturas que tinha no veículo também tinham desaparecido: "se por acaso foi para me fazer a declaração de IRS envie-me uma mensagem com a sua morada e os seus gostos pessoais para lhe enviar um presente personalizado na sua data de aniversário." João Manzarra desejou ainda "tudo de bom" para o assaltante do seu veículo.