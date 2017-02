Joias do assalto de Kim Kardashian vendidas na Bélgica

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:50, atualizado às 10:54 Facebook

Aomar Ait KIhedache, o alegado cabecilha do grupo de assaltantes, confessou ter derretido as joias de Kim Kardashian para posteriormente as vender na Bélgica.

Foram revelados detalhes sobre o paradeiro das joias de Kim Kardashian roubadas durante um assalto em Paris, em outubro do ano passado. Um dos homens que alegadamente esteve envolvido no assalto "à socialite", na capital francesa, contou à polícia o que terá feito às peças roubadas.

Num artigo publicado pelo jornal "Le Monde", Aomar Ait KIhedache, o alegado cabecilha do grupo de assaltantes, afirmou às autoridades francesas que todas as joias que pertenciam à estrela do "reality show" "Keeping Up with the Kardashians" foram derretidas e vendidas em Antuérpia, na Bélgica. "Para que as joias nunca fossem reconhecidas, decidimos derrete-las", admitiu KIhedache.

Mas o alegado assaltante avançou com mais detalhes sobre o roubo. "Uma das pessoas tratou disso", começou por explicar KIhedache sem revelar a identidade do envolvido. "Ele voltou com barras [de ouro]... ao todo foram 800 e alguns gramas, o que resultou numa quantia de 25 mil ou 28 mil [euros]", adiantou.

No conjunto das joias roubadas, ainda existe a possibilidade do anel de noivado oferecido por Kanye West a Kim Kardashian permanecer intacto. "Há uma pessoa que o tem. Toda a gente estava com medo de o vender, porque é uma pedra que é muito facilmente identificável", explicou KIhedache que também reconheceu ter sido "muito fácil" chegar até Kim. "Pesquisar na internet foi o suficiente para saber tudo, absolutamente tudo", assumiu.