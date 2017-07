Justin Bieber atropela acidentalmente "paparazzo"

Hoje às 14:33 Facebook

O cantor Justin Bieber, que cancelou recentemente os restantes concertos da sua digressão mundial, envolveu-se em mais uma polémica ao atropelar um fotógrafo.

O músico canadiense atropelou acidentalmente um fotógrafo esta quarta-feira à noite. O acidente ocorreu após o cantor sair de uma igreja em Beverly Hills, nos Estados Unidos, onde esteve a assistir à missa da noite. O momento do atropelamento foi captado em vídeo pelos restantes fotógrafos que se encontravam no local.

Assim que se apercebeu da situação, o jovem, de 23 anos, saiu rapidamente do carro para confirmar o estado da vítima, tendo ficado do seu lado até à chegada da ambulância ao local.

Em declarações à imprensa, o tenente Scott Dowling, do departamento da polícia de Beverly Hills, revelou que a vítima, de 57 anos, foi imediatamente transportada para o Hospital Cedars-Sinais, não apresentando qualquer risco de vida. Segundo Dowling, Justin Bieber "cooperou" de forma total com as autoridades e foi libertado sem qualquer acusação.

No início desta semana, o cantor e compositor cancelou os restantes concertos da digressão "Purpose World Tour". Segundo declarações por parte dos representantes do intérprete do tema "Sorry", a decisão deveu-se a "circunstâncias imprevistas". Mais tarde, Justin Bieber disse ao site TMZ estar "tudo bem". Pelo facto de ter estado em digressão durante dois anos, o artista afirmou necessitar "descansar e relaxar".