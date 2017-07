Justin Bieber cancela digressão para criar a sua própria igreja

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:14, atualizado às 12:15 Facebook

Justin Bieber anunciou o cancelamento das restantes datas da digressão mundial "Purpose" devido a "circunstâncias imprevistas". Contudo, surgem agora rumores de que o cantor canadiano terá tomado esta decisão por querer criar a sua própria igreja.

Sem entrar em pormenores, Justin Bieber cancelou os restantes 14 concertos da sua "tour". De acordo com a imprensa australiana, o cantor, de 23 anos, quererá "reconectar-se com a sua fé" e provavelmente criar a sua própria igreja. Richard Wilkins, do Channel Nine, diz ter obtido a informação junto de uma fonte próxima do cantor, tendo sido essa a razão do fim antecipado da digressão.

Ao que tudo indica, Bieber terá estado em Sidney no início deste mês para participar numa convenção religiosa, a conferência da Igreja Hillsong, uma igreja cristã pentecostal criada na Austrália que conta com várias sedes espalhadas pelo mundo e cujos responsáveis são "bastante próximos do cantor", avança o mesmo repórter.

No início do mês de julho, Justin Bieber publicou um vídeo no Instagram em que aparece a dançar e a interagir com o público presente na convenção, vestindo uma t-shirt estampada com uma oração "A verdade libertar-te-á".

Num curto comunicado publicado na página oficial do artista, os representantes agradecem aos fãs "pela incrível experiência da digressão mundial 'Purpose' durante os últimos 18 meses" e dão conta da possibilidade da devolução dos bilhetes nos pontos de venda onde foram adquiridos.

A digressão "Purpose" teve início a 9 de março de 2016, em Seattle, e contou com mais de 150 concertos, incluindo um em Portugal, no Meo Arena, a 25 de novembro. Agora que se aproximava do fim, Justin Bieber decidiu cancelar os 14 concertos que faltavam, em países como os Estados Unidos, Japão, Singapura ou Filipinas.