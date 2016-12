Kanye West pintou o cabelo de rosa e a Internet já reagiu

Nuno Cardoso Hoje às 15:55, atualizado às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de pintar o cabelo de amarelo, rosa e branco, o músico Kanye West tem sido alvo de piadas e "memes" nas redes sociais.

Quando surgiu pela primeira vez num evento público - depois de ter estado internado numa clínica médica, na sequência de um esgotamento nervoso -, numa exposição em Los Angeles, há três semanas, Kanye West estava loiro.

Agora, talvez para assinalar a viragem de mais um ano, o "rapper" norte-americano de 39 anos arrojou no visual, ao pintar o seu cabelo de rosa, amarelo e branco. Como já seria de esperar, a Internet não tardou a reagir ao novo "look" do marido de Kim Kardashian, com a publicação de várias piadas e "memes" em torno do cabelo de West.

De resto, numa altura em que se multiplicavam os rumores de que estaria prestes a divorciar-se da empresária norte-americana, Kanye partilhou, este fim de semana, uma imagem ao lado de Kim Kardashian e dos dois filhos em comum, a celebrarem a quadra natalícia.