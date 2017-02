Kate Moss posa nua aos 43 anos

Nuno Cardoso Hoje às 12:31, atualizado às 12:35 Facebook

A manequim britânica Kate Moss posou nua para a edição de março da revista "W". A sessão foi acompanhada por uma entrevista onde explica que não gosta do seu corpo.

Kate Moss posou nua para a edição de março da revista norte-americana "W" e a primeira imagem da sessão já foi divulgada, com uma versão censurada a correr nas redes sociais. A manequim britânica de 43 anos despiu-se de preconceitos e mostra continuar em boa forma física.

A fotografia faz parte de uma edição da revista dedicada a mulheres de sucesso em várias áreas. Para isso, a Kate Moss juntam-se também na capa da publicação Jennifer Lopez, Donatella Versace, Taraji P. Henson e Jessica Chastain.

Na entrevista à "W", a manequim britânica recordou os primeiros passos que deu no mundo da moda, depois de ter sido descoberta por uma agente num aeroporto em Nova Iorque, quando tinha apenas 14 anos. "A minha mãe disse-me: 'Não acho que sejas muito fotogénica'", contou Moss, entre risos.

A sua relação com o corpo, de resto, também foi evoluindo. "Desde o início que os fotógrafos me pediam sempre para tirar a roupa, mesmo que eu não goste nada do meu corpo. Simplesmente, tive que aprender a ficar confortável nua", rematou a britânica.