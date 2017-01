Kate, William e Harry intensificam campanha sobre saúde mental

Luís Alves Vicente Hoje às 11:48 Facebook

Os duques de Cambridge e o príncipe Harry discursaram num novo evento da Heads Together, organização que procura alertar para a importância da saúde mental.

Kate Middleton e os príncipes William e Harry retomaram o seu trabalho na organização Heads Together, cujo objetivo é despertar a consciência da opinião pública sobre os perigos da saúde mental e como diagnosticar e tratar as doenças do foro psíquico.

Os três elementos da família real britânica discursaram em conjunto, no Instituto de Artes Contemporâneas, em Londres. O príncipe William abordou a capacidade de as doenças mentais atingirem qualquer tipo de pessoa, independentemente do estado social. Por sua vez, Kate falou sobre a importância de os doentes ou possíveis doentes não se remeterem ao silêncio.

"A saúde mental é importante para todos nós. É tão importante como a nossa saúde física. As equipas com quem trabalharem, na RAF Search and Rescue ou na Air Ambulance (entidades da Força Área Britânica), têm que levar a saúde mental de forma tão séria como a física ou então não conseguem lidar [com os desafios do trabalho]. Esta realidade é uma verdade para todos nós, em algum ponto da nossa vida", referiu o duque de Cambridge.

Já a mulher, Kate Middleton, referiu que "o maior desafio das pessoas é não saberem como dar o primeiro passo para chegarem a outra pessoa em busca de ajuda." "O medo de se tornarem um peso para os outros" é a principal razão identificada por Middleton para as pessoas com problemas de saúde mental não tomarem esse primeiro passo.

O príncipe Harry procurou desmistificar o recurso aos profissionais de saúde. "Todos vamos ao médico se partirmos uma perna, portanto, por que não procurar ajuda para um problema que pode interferir connosco e com aqueles que nos rodeiam? A verdade é que nos podemos ajudar uns aos outros, e não precisamos necessariamente de ter qualificações profissionais para o fazer, basta, por vezes, ouvirmo-nos uns aos outros", rematou Harry.

O duque de Cambridge revelou ainda que espera que 2017 seja "um ponto de viragem para a saúde mental - o ano em que cada vez mais pessoas sintam que não têm de lidar com esse peso sozinhas por receio de serem julgadas."

Para já, a Heads Together estará presente na vida dos londrinos também por via do desporto, sendo esta a organização de solidariedade do ano de 2017 para a Maratona de Londres da Virgin Money. O objetivo passa também por atrair outras campanhas para trabalharem em conjunto com a Heads Together, para "colocar o país a falar de saúde mental em 2017."