Kátia Aveiro radiante com mudança de visual

A irmã da Cristiano Ronaldo mudou recentemente o tom do cabelo para um loiro platinado. Esta alteração de visual reforça a confiança da intérprete do tema "Latina de Cuerpo y Alma", que perdeu, também, vários quilos.

Cada vez mais atenta à sua imagem, Kátia Aveiro decidiu mudar de visual. Desta feita, a cantora optou por passar de um loiro natural para um loiro platinado. A cantora não podia estar mais feliz com o resultado final e fez questão de partilhar o novo "look" com os seus seguidores de Instagram.

"E não é que adoro me ver assim!", escreveu a artista na legenda da imagem, na qual mostra, simultaneamente, uma excelente forma física.

Aos 40 anos, Kátia Aveiro prova encontrar-se numa fase positiva da sua vida. A cantora, que soma vários sucessos no mundo da música, decidiu dedicar-se este ano ao exercício físico e os resultados já estão à vista de quem a segue nas redes sociais.

A cantora do tema "Boom Sem Parar" continua imparável. Recentemente lançou, em coautoria com a mãe Dolores Aveiro, um livro de receitas onde revela os segredos culinários da matriarca do clã Aveiro.