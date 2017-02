Kris Jenner recorda assalto a Kim: "Foi devastador"

Nuno Cardoso Hoje às 14:44 Facebook

A mãe de Kim Kardashian recordou o assalto à mão armada de que foi alvo a empresária em Paris, em outubro. "Mudou a forma como vivemos as nossas vidas", disse.

Kris Jenner foi uma das mais recentes convidadas de Ellen DeGeneres no seu "talk show" e recordou com angústia o assalto à mão armada de que foi alvo uma das suas filhas, Kim Kardashian, em Paris, que resultou num prejuízo de quase 10 milhões de euros em joias, em outubro do ano passado.

"Foi devastador", começa por explicar a matriarca do clã Kardashian/Jenner, adiantando que o caso será incluído num dos episódios da nova temporada do "reality show" "Keeping Up With The Kardashians". "É marcante ouvi-la contar a história [no programa]. Foi algo que mudou a forma como vivemos as nossas vidas e tomamos conta das crianças. Tem sido um processo", explica Kris.

A mesma adianta a Ellen DeGeneres: "Estava a ver um pouco do episódio em questão e estava a chorar. Nem sequer consegui ver tudo. Foi um período muito triste, ver algo tão horrível acontecer a alguém que tu amas tanto. Sinto-me sufocada sempre que penso nisso", frisa a empresária norte-americana e ex-mulher de Caitlyn Jenner.

A mãe de Kim Kardashian explicou que, pela primeira vez, está a viver sozinha, uma vez que todas as suas filhas já têm a sua própria casa, e com a recente ida de Kim Kardashian e Kanye West para a nova mansão que mandaram construir em Bel-Air. Ainda assim, Kris conta: "Estou sozinha mas há sempre elementos da família a entrar e a sair, especialmente os meus netos. Gostamos de dar grandes passeios, é divertido".