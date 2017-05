Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 10:13 Facebook

A estrela do "reality show" "Keeping Up With The Kardashians" é a protagonista de uma nova produção fotográfica para uma revista norte-americana. Nas imagens, Kylie Jenner encarna uma das bonecas mais famosas do mundo.

Pele bronzeada, peruca loira, lábios cor-de-rosa, pouca roupa e poses sensuais são os ingredientes principais da nova sessão fotográfica da "Flaunt Magazine" no qual Kylie Jenner, de 19 anos, é a figura principal. As fotografias são da autoria de Brendan Forbes.

Sob o tema "Life is plastic, it"s fantastic", uma referência ao tema de 1997 "Barbie Girl", dos Aqua, a meia-irmã da "socialite" Kim Kardashian exibe, sem pudores, uma excelente forma física. Nas fotografias Jenner é vista a usar vários "outfits": um fato de banho cor-de-rosa, umas calças em veludo com um "crop top", umas cuecas em fio dental, calções, biquínis e ainda vários acessórios que complementam os "looks".

O cabelo loiro e os lábios cor-de-rosa, dois dos elementos que caracterizam a boneca de uma conhecida marca de brinquedos, estiveram, também eles, presentes ao longo das várias imagens que compõem o ensaio fotográfico. Kylie Jener pousou para as lentes do fotógrafo num ambiente onde dominaram a fantasia e as cores fortes.