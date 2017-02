Lana del Rey também vai lançar feitiço sobre Donald Trump

Luís Alves Vicente Hoje às 14:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora norte-americana junta-se a várias pessoas num movimento que pretende retirar Donald Trump da presidência dos EUA. Lana del Rey mostrou-se pronta para o ritual com fotografia no Twitter.

Lana del Rey é provavelmente a personalidade mais mediática a embarcar no evento que já está a chegar a milhares de pessoas em todo o mundo. Chama-se "Feitiço para derrubar Donald Trump e todos os seus cúmplices", decorre todas as noites em que a lua seja quarto crescente até que surta efeito e deve ser lançado à meia-noite. Tendo começado com fonte anónima, Lana del Rey partilhou no Twitter uma fotografia apelando à participação no evento criado por Michael M. Hughes, na sua publicação Extra Newsfeed.

"Ao soar da meia-noite de 24 de fevereiro, 26 de março, 24 de abril e 23 de maio. Os ingredientes podem ser encontrados online", escreveu a artista norte-americana, para complementar a imagem em que aparece preparada para participar no evento.

Entre os ingredientes estão uma fotografia de Donald Trump, disponibilizada pelo site do evento, uma casca de laranja, velas e unhas e cartas de tarô. O manual de instruções explica ainda como se deve proceder e que palavras dizer para o feitiço funcionar.

Na página de Facebook, intitulada "Mass Spell to Bind Donald Trump Feb. 24th", chega inclusivamente a haver trocas de fotografias de altares já preparados para lançar o conjuro sobre o 45º presidente dos Estados Unidos.

A revista Elle, Michael M. Hughes revelou que não se trata de nenhuma maldição. "Não desejamos magoar ninguém. Simplesmente queremos que parem com o mal que estão a fazer. Isto não é o equivalente a esmurrar um nazi na cara; isto equivale a atá-lo e tirar-lhe o megafone", explicou.