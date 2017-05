Liam Payne descai-se e "deixa escapar" o nome do filho

Sílvia Santos Hoje às 13:35 Facebook

Tal como toda a gravidez, o nome do primeiro filho de Liam Payne e Cheryl Cole esteve, desde o seu nascimento a 22 de março deste ano, envolto num enorme secretismo. Até agora.

Os dois conheceram-se em público, num programa de milhões de espectadores. Mas a sua relação, apesar de todos os holofotes da imprensa, tem sido mantida sob reserva. Depois de uma gravidez "quase" secreta de Cheryl Cole, também o nome do primeiro filho do casal era até agora uma incógnita. Mas o pai, o cantor Liam Payne, descaiu-se.

Um mês e meio depois do nascimento do menino, o pai fez a revelação ao responder a um comentário de Bear Grylls, no Twitter, a propósito desta nova fase na vida do cantor dos One Direction.

"Boa escolha! Amor e boa sorte para vocês nesta nova aventura...", escreveu o apresentador de televisão. Ao que Payne agradeceu, confirmando que o seu filho também se chama Bear: "Obrigado, espero que ele tenha um pouco da tua coragem. És o maior".

Recorde-se que Liam, de 23 anos, e Cheryl Cole, de 33, conheceram-se em 2008 na edição britânica do programa 'X Factor', onde eram concorrente e jurada respetivamente.

No início de 2016 surgiram os primeiros rumores que os artistas, que têm dez anos de diferença de idade, estariam juntos. Embora discretos, a relação acabou por ser confirmada no início deste ano quando Cheryl surgiu de mãos dadas com o namorado em avançado estado de gravidez.