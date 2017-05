Liliana Campos quer celebrar primeiro ano de casamento no Santo António

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:18 Facebook

A apresentadora da SIC Caras está prestes a assinalar o seu primeiro ano de casamento com Rodrigo Herédia. Ao JN, admitiu que gostava de passar o dia nas festas populares de Santo António.

13 de junho de 2016. Dia de Santo António e o dia em que Liliana Campos contraiu matrimónio com Rodrigo Herédia. Com a data de celebração do primeiro ano de casamento a aproximar-se a passos largos, a apresentadora de 46 anos revelou ao JN que planeia assinalar a efeméride nas festas que enchem a cidade de Lisboa em honra do santo popular.

"Os meus planos são sempre ir para o Santo António, que eu adoro. Quero ir para os santos e, no dia seguinte, gostaria de ir à igreja, à missa em honra de Santo António", confidenciou, sorridente, Liliana Campos, acrescentando que o primeiro programa será tarefa dura de realizar, devido ao lado mais recatado do marido.

O dia escolhido para o casamento não foi definido ao acaso. O casal esteve de férias nas Maldivas e o surfista sugeriu que a cerimónia acontecesse naquele país. Surpreendida com o convite, a apresentadora de "Passadeira Vermelha" (SIC Caras) aproveitou a ocasião e decidiu que o dia de Santo António, de que é devota, era o dia ideal para celebrar formalmente a união.

Quase um ano depois do enlace, o casal tem nos seus planos voltar àquela região asiática. "Pondero o regresso às Maldivas, não tenho é dias. Não foi a primeira vez que lá fomos. É um sítio que tem muito a ver connosco - o Rodrigo encaixa-se perfeitamente no surf e eu encaixo-me perfeitamente naquela praia maravilhosa, com um livro e a dar uns bons mergulhos", explicou Liliana ao nosso jornal. "Pondero muitos regressos, mas para isso o "Passadeira Vermelha" tem de parar", justificou-se.

Visivelmente feliz, e depois dos meses de tristeza por que passou por causa da morte da mãe, no início de 2016, Liliana continua a viver um clima de paixão intenso ao lado do companheiro. "O Rodrigo faz-me rir muito. Tem um ótimo sentido de humor. Gosta de fazer gracinhas", rematou.