Madonna assiste a estreia do "criminoso sexy" nas passarelas

Quase um ano após sair da prisão, Jeremy Meeks deu um novo rumo à sua vida ao tornar-se modelo. Desfilou agora, pela primeira vez, na Semana de Moda de Nova Iorque.

Depois de assinar contrato com a agência de modelos White Cross Management, o "criminoso mais sexy do mundo" - como ficou conhecido quando, em 2014, a Polícia de Stockton, na Califórnia, publicou a sua fotografia nas redes sociais - deu os primeiros passos enquanto modelo na passarela da Semana da Moda de Nova Iorque, que decorre até à próxima sexta-feira, e onde várias celebridades marcaram presença na primeira fila.

Jeremy Meeks subiu ao pódio para desfilar para a coleção outono/inverno 2017-2018 do criador alemão Philipp Plein. Um momento presenciado pela célebre redatora de moda Carine Roitfeld, que partilhou uma fotografia com o modelo nos bastidores do desfile, através da sua conta de Instagram.

Quem também esteve presente num lugar privilegiado do espetáculo foi Madonna e a empresária Kylie Jenner, a mais nova do clã Kardashian/Jenner, acompanhada pelo namorado, o rapper Tyga. As duas celebridades partilharam imagens nas respetivas redes sociais.