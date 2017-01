Madonna nega que pretenda adoptar crianças do Malawi

Luís Alves Vicente Hoje às 18:50 Facebook

A cantora norte-americana desmentiu as notícias veiculadas na imprensa sobre o início de um processo de adoção de duas crianças malawianas.

Madonna negou os rumores que davam conta de que estaria em processo de adoção de duas crianças do Malawi. A artista viu-se obrigada a desmentir as notícias que se sustentavam no depoimento de um porta-voz do tribunal de Lilongwe, a capital do país africano.

As informações veiculadas nos órgãos de comunicação social avançaram que a cantora norte-americana estaria numa audiência com a juíza Fiona Mwale, acompanhada de duas crianças cujas identidades não foram identificadas. A agência francesa Agence France-Press citou ainda Mlenga Mvula. A porta-voz do tribunal de Lilongwe disse que "o tribunal está a analisar a candidatura para determinar se Madonna pode adotar estas duas crianças."

Ao jornal "The Guardian", e através de um agente, Madonna rejeitou tal narrativa ser verdade: "Estou no Malawi para verificar o hospital pediátrico, em Blantyre, e o meu trabalho com a Raising Malawi [instituição de solidariedade da cantora], e depois volto para casa. Os rumores sobre um processo de adoção não são verdadeiros."

Tanto o hospital pediátrico, o primeiro no país, como a instituição de solidariedade são projetos financiados pela rainha da pop. Em dezembro, Madonna angariou mais de sete milhões de euros para a Raising Malawide através de um leilão.

Em 2006, Madonna adotou David Banda, e três anos depois Mercy James, ambas de origem malawiana. As crianças têm agora 11 anos. Aos filhos adotivos somam-se os biológicos Lourdes Maria, de 20 anos, e Rocco Ritchie, com 16.