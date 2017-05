Madonna procura escola para o filho em Lisboa

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:54, atualizado às 18:55 Facebook

A cantora Madonna esteve esta quinta-feira no Liceu Francês, em Lisboa, para se informar sobre a inscrição para o filho de 11 anos, David Banda, que poderá vir treinar futebol para Portugal.

Depois de Madonna ter partilhado fotografias, no Instagram, da sua estada em Lisboa, a SIC Notícias avançou que a cantora esteve no Liceu Charles Lepierre para se informar sobre as condições de inscrição no estabelecimento de ensino.

Segundo a "Blitz", Madonna foi vista perto dessa instituição de ensino, que se situa na zona das Amoreiras. Os filhos mais velhos da artista, Mercy e David Banda, já frequentam o liceu francês de Nova Iorque.

David Banda, de 11 anos, tem estado desde segunda-feira a treinar com a equipa de futebol de sub 12 do Benfica, no centro de estágios do Seixal. O seu desejo será treinar no futuro no nosso país.

No passado mês de fevereiro, Madonna adotou as gémeas Stella e Esther, de quatro anos, que também têm estado com a artista em Portugal.

Nos últimos tempos, Portugal tem sido o destino eleito por algumas celebridades. Recorde-se que Michael Fassbender comprou um apartamento de luxo em Alfama, na capital portuguesa, avaliado em dois milhões de euros. Também Monica Bellucci comprou, no ano passado, um apartamento no histórico bairro do Castelo, na mesma cidade.