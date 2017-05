Maria Leal: "A música é a minha vida"

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:31 Facebook

A frase "A música é a minha vida" é de Maria Leal, que decidiu gravá-la no seu corpo esta quinta-feira. A intérprete voltou a gerar uma onda de comentários e críticas, desta feita quanto ao resultado final da tatuagem.

Maria Leal continua a dar que falar. Depois da dança "sensual" que protagonizou no reality show "Love On Top" (TVI), a intérprete de "Dialetos da Ternura" tatuou na sua perna a frase "Music is my life" ("A música é a minha vida" em português) - pode ver a conclusão do trabalho na fotogaleria acima.

Adepta de inscrever gravuras no seu corpo, Maria Leal fez questão de mostrar todo o processo que envolveu fazer esta tatuagem em direto, na sua página oficial do Facebook. Como é seu apanágio, o resultado final agradou a uns e motivou críticas negativas de outros tantos.

Maria Leal popularizou-se junto do grande público aquando da sua visita, em outubro do ano passado, ao programa "Você na TV" (TVI), em que foi cantar o seu mais conhecido "hit", "Dialetos de Ternura". Desde aí, tem feito concertos por todo o país - e não só -, reunindo na sua conta do Facebook, até ao momento, mais de 50 mil seguidores.