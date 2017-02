Conheça a mansão que Mariah Carey arrenda por 95 mil euros

Luís Alves Vicente Hoje às 14:39, atualizado às 14:45 Facebook

Mariah Carey deixou a zona de Calabasas e foi viver para uma mansão de nove quartos em Beverly Hills, Califórnia. Caso pretenda adquirir o imóvel, o preço de compra é superior aos 20 milhões de euros.

Mariah Carey decidiu mudar-se para uma mansão em Bervely Hills, Califórnia, e viver na colina onde o preço do metro quadrado residencial é mais alto do mundo. A cantora norte-americana vai pagar cerca de 95 mil euros por mês numa zona recheada de casas de personalidades mediáticas de Hollywood.

Com quase 1400 metros quadrados, a nova residência de Mariah Carey conta com nove quartos e dez casas de banho, segundo avança o site TMZ. Tendo em conta a renda mensal, a casa vem naturalmente mobilada, com uma cozinha equipada com utensílios de qualidade superior e bancadas de mármore.

As várias divisões da residência desdobram-se em sala de cinema, salão de jogos, duas pistas de "bowling", piscina e campo de ténis. Caso Carey decida adquirir o imóvel, o preço de venda para a artista de 46 anos é de 21,6 milhões de euros.

A mansão, ainda assim, tem menos espaço do que a antiga residência em que vivia, em Calabasas, Califórnia. Com mais de 1600 metros quadrados, a casa que fica na vizinhança da de Kim Kardashian tem oito quatros e uma casa de hóspedes separada. Além de cinema, a antiga mansão da cantora conta ainda com elevador, garrafeira de vinhos e zona de provas, ginásio e sauna.