Atriz Marion Cotillard levantou o dedo do meio a Trump

A atriz Marion Cotillard deixou bem clara a sua opinião sobre as medidas políticas de Donald Trump, com um sugestivo "emoji" que publicou num comentário a uma publicação do presidente dos EUA.

Desde o início do seu mandato que o líder norte-americano tem posto em prática as promessas feitas durante a sua campanha eleitoral, motivo que tem gerado uma onda de contestação junto das celebridades. A mais recente vem da atriz francesa Marion Cotillard.

Donald Trump publicou uma imagem na sua página de Instagram que testemunha a concretização de uma das suas medidas políticas. "A assinar a autorização para avançar com a construção dos petrolíferos Keystone XL e Dakota Access na Casa Branca", pode ler-se na rede social de Trump.

A reação à medida, que foi suspensa no passado por Barack Obama por razões ambientais e de defesa do território demarcado dos povos indígenas, deu origem a mais de 13 mil comentários, um deles da intérprete francesa oscarizada pelo filme "La Môme" que reagiu com uma série de emojis que mostram mãos de várias cores com o dedo do meio levantado. Uma referência clara à diversidade racial.

Desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca - e até durante a sua campanha presidencial -, muitas foram as celebridades que manifestaram a sua opinião face à eleição do novo presidente dos Estados Unidos. Beyoncé, Katy Perry ou Elton John fazem parte desse leque de artistas que, aliás, terão recusado atuar na cerimónia da tomada de posse de Trump no passado dia 20 de janeiro.