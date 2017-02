Matt LeBlanc: "A minha filha só vai começar a namorar aos 45 anos"

Nuno Cardoso Hoje às 15:20 Facebook

O eterno Joey de "Friends" diz numa nova entrevista ser um pai protetor em torno da filha, de 13 anos, e adianta, a brincar, que a mesma só vai poder namorar depois dos 45 anos.

Numa nova entrevista à publicação "Stellar", Matt LeBlanc falou sobre a sua filha, Marina, de 13 anos, fruto da antiga relação com a ex-mulher Melissa McKnight, e mostra já estar preocupado com as problemáticas da adolescência.

"Bom, a minha filha só vai começar a namorar aos 45 anos", começou por brincar o ator de 49 anos, que ficou mundialmente conhecido como o Joey da série "Friends". "Nessa altura, ela já terá a idade suficiente para tomar as suas próprias decisões. Se Deus quiser, boas decisões", continuou Matt LeBlanc.

O norte-americano confessou ser um pai altamente protetor, referindo-se a si próprio, com humor, como "um tipo de pai espingarda".

LeBlanc é, desde o ano passado, um dos apresentadores do novo "Top Gear", o formato automóvel de sucesso da BBC. "Primeiro fui convidado num episódio do programa e eles continuavam a pedir-me para voltar, até que me pediram para ser um dos apresentadores. É uma honra", revelou o ator.