Meghan Markle apoia Harry de Inglaterra em evento solidário

A atriz Meghan Markle apoiou o namorado, o príncipe Harry, num jogo de polo equestre.

Um jogo de polo equestre realizado este fim de semana na cidade britânica de Ascot contou com a presença do príncipe Harry. A partida solidária que teve como propósito angariar fundos para várias instituições de solidariedade social e marcou a primeira aparição oficial de Meghan Markle, namorada do neto da rainha Isabel II.

A atriz norte-americana, intérprete de série "Suits", sentou-se na bancada real do Audi Polo Challenge e apoiou a prestação do namorado. O príncipe participou no jogo na qualidade de patrono da organização Sentebale, que ajuda famílias com HIV e outras doenças como a cólera.

O evento contou ainda com a presença de Eddie Redmayne e Matt Smith, que interpreta o avô de Harry, o Duque de Edimburgo, na série "Crown". Emma Stone também esteve a assistir ao encontro.

Recorde-se que o relacionamento entre Hary e Meghan foi confirmado pelo príncipe a 8 de novembro do ano passado, através de um comunicado emitido pelo Palácio de Kensington.