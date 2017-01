Melania Trump é a capa da versão mexicana da Vanity Fair

Luís Alves Vicente Hoje às 17:40, atualizado às 17:42 Facebook

A primeira-dama dos EUA é o assunto principal da edição de fevereiro da revista "Vanity Fair" México, num período de relações complicadas entre os dois países. A entrevista não é original, tendo sido publicada em 2016.

A primeira capa de Melania Trump enquanto primeira-dama dos Estados Unidos é para a edição da Vanity Fair no México. A escolha da mulher de Donald Trump para o segundo número de 2017 da versão mexicana coincide com a proposta oficial do presidente norte-americano para o reforço físico da fronteira entre EUA e México.

O presidente mexicano Enrique Peña cancelou, inclusivamente, a sua viagem até Washington, depois de Trump ter decidido construir o muro na fronteira e aumentar os impostos sobre os produtos mexicanos, tendo em vista angariar receita para construir a barreira entre os dois territórios.

Contudo, a entrevista, tal como a sessão fotográfica que faz a capa da mesma, não se trata de uma novidade. O conteúdo é, na verdade, de abril de 2016, quando Melania foi entrevistada pela "GQ", publicação do mesmo grupo. As chamadas de capa, agora em espanhol, destacam o "conturbado passado familiar" da eslovena, "as táticas para lutar ao lado do marido" e "como planeia tornar-se na nova Jackie Kennedy."

A imagem da capa, partilhada no Instagram pela conta da "Vanity Fair" México, tem sido alvo de duras críticas por parte dos seguidores, tanto mexicanos como norte-americanos. Também a sessão fotográfica, que mostra Melania Trump com um prato cheio de joias como se de comida se tratasse, não escapou ao olhar crítico do público.

"Considerando as ameaças de Trump ao México, esta capa é um insulto. Ela representa o oposto de uma mulher forte, e muito menos uma feminista", escreveu um utilizador. "Esta capa é uma vergonha" e "é incrível como são tão estúpidos, incrível," são outras criticas que se podem ler na mesma rede social.