Linkin Park falam sobre a morte de Chester Bennington

Os colegas de banda do falecido cantor Chester Bennington homenagearam o artista nas redes sociais através de uma carta aberta.

Os Linkin Park prestaram tributo ao companheiro, de 41 anos, que morreu na passada quinta-feira em Los Angeles, com um texto emotivo dirigido ao vocalista partilhado na página da banda do Facebook. Na publicação, Rob Bourdon, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn e Mike Shinoda referem que "os seus corações estão partidos" e que os sentimentos de "mágoa e negação continuam a varrer a família".

Foi através da publicação que a banda quebrou o silêncio, recordou o falecido colega e amigo e agradeceu o carinho e apoio de todos. "Nos últimos dias, temos visto grandes manifestações de amor e apoio, tanto públicas como privadas, vindas de todo o mundo. A Talinda e a sua família agradecem e querem que o mundo saiba que foste o melhor amigo, filho e pai", pode ler-se na missiva.

"Tinhas um grande coração e conseguias trazê-lo na boca. O nosso amor por fazer e tocar música é inextinguível. Embora não saibamos o nosso futuro, sabemos que, devido a ti, a vida de cada um de nós foi melhor. Obrigada por essa dádiva. Amamos-te e sentimos muito a tua falta", escreveram.

Chester Bennington juntou-se aos Linkin Park em 1999, três anos após a formação da banda. Ao longo da vida, o cantor teve problemas com drogas e álcool e, no passado, já tinha revelado ter pensado em suicidar-se por não conseguir lidar com o facto de ter sido abusado sexualmente em criança. Na última quinta-feira, Ed Winter, porta-voz do médico legista encarregue do caso, confirmou que o músico se suicidou, enforcando-se na sua residência.

A banda estreou-se ao vivo em Portugal em setembro de 2003, no Pavilhão Atlântico. A última passagem pelo país foi no Rock in Rio Lisboa, em 2014. O grupo tinha concerto marcado para 27 de julho em Mansfield, no estado de Massachusetts, no âmbito da digressão do mais recente álbum, "One More Light". No entanto, a banda já confirmou o cancelamento da digressão norte-americana.

Chester Bennington, pai de seis filhos, também fazia parte dos "Dead by Sunrise" e liderou o grupo "Stone Temple Pilots", entre 2013 e 2015.