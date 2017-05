Merche Romero apaixonada em São Tomé e Príncipe

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 10:22 Facebook

A DJ e o namorado viajaram até África para umas férias românticas.

Merche Romero partilhou uma fotografia sua e do namorado, Frederico Madeira, na sua conta de Instagram. Na legenda da foto lê-se: "Quem é este gato?". O casal assumiu recentemente a relação e já não se coíbe de mostrar o amor que os une.

Frederico também tem partilhado fotografias com a namorada, nas quais faz-lhe pequenas declarações. "Com a melhor companhia", escreveu o namorado de Merche. A antiga apresentadora e o namorado têm mostrado, nas redes sociais, a forma física invejável.

Este é o primeiro relacionamento assumido pela apresentadora depois do fim da relação com António Pereira, pai do seu filho António, de cinco anos.

A manequim teve um envolvimento mediático com Cristiano Ronaldo, em 2006. O afastamento da televisão não afeta o reconhecimento do público, que continua a acarinhá-la, como aconteceu ainda recentemente no Carnaval de Almodôvar.