Mia Rose e Miguel Cristovinho dos D.A.M.A estão noivos

A mensagem foi simples: "Eu disse que sim ao homem dos meus sonhos", escreveu Mia Rose no seu perfil oficial de Facebook como legenda de uma fotografia em que aparece abraçada ao namorado, Miguel Cristovinho.

Na imagem, vê-se o anel de noivado que o membro dos D.A.M.A, de 27 anos, ofereceu à cantora, de 28.

Já no Instagram, Cristovinho publicou uma imagem do momento em que se ajoelhou. "Afinal ela diz que dá!", escreveu, fazendo uma analogia à música "Não Dá" da banda portuguesa.

Os músicos estão juntos há cerca de dois anos e meio e as redes sociais têm sido utilizadas para fazem declarações públicas de amor. "Ajudas-me a manter os pés bem assentes na terra. Mostras-me que sou forte. Dás poder à mulher dentro de mim. Amas-me no meu pior e valorizas-me no meu melhor. O meu verdadeiro melhor amigo e o homem que eu quero para sempre. Obrigada". Esta é uma das mensagens que Mia Rosa já deixou a Miguel Cristovinho.