Mia Rose prepara-se para segunda despedida de solteira

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Mia Rose está a postos para a segunda despedida de solteira, depois de a primeira ter acontecido, para sua surpresa, em Barcelona. A cantora revelou ao JN que o casamento "vai ser uma grande festa".

Está para breve o casamento de Mia Rose com Miguel Cristovinho. A cantora portuguesa, que tem origens inglesas, revelou ao JN que a cerimónia irá acontecer ainda no decorrer deste ano. "Ainda não definimos uma data. Vai ser uma grande festa, cheia de família e amigos e uma boa "vibe"", assegurou a também atriz, que contrairá matrimónio com o membro da banda D.A.M.A. ao fim de mais de três anos de namoro.

Recentemente, Mia Rose esteve em Barcelona para a sua primeira despedida de solteira, que "correu muito bem". Tratou-se da primeira porque, segundo revelou a própria ao nosso jornal, irá existir uma segunda festa, desta vez no nosso país, a anteceder ao enlace. "Vou ter duas despedidas de solteira, a primeira foi lá fora e a segunda será em Portugal", deslindou a artista de 29 anos.

O destino da primeira viagem foi, até à chegada, uma incógnita para Mia Rose. "Elas (amigas) queriam fazer-me uma surpresa. Eu nem sequer sabia qual era o destino. Sabia que ia viajar, mas não sabia para onde era. Foi muito giro partilhar este momento com elas antes do meu casamento.", finalizou, visivelmente feliz.