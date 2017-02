Michelle Obama vai ser jurada em concurso de culinária

Luís Alves Vicente Hoje às 11:12 Facebook

A ex primeira-dama dos EUA vai regressar aos programas de culinária para fazer parte do painel de jurados de MasterChef Junior, onde também está Gordon Ramsey.

Michelle Obama não vai estar afastada as câmaras por muito mais tempo. A ex primeira-dama aceitou a proposta da Fox para integrar o painel da quinta temporada da versão norte-americana "MasterChef Junior", segundo confirma o "Los Angeles Times".

A presença da mulher de Barack Obama é na condição de convidada e deve-se ao facto de o habitual jurado Graham Elliot não poder estar presente na próxima temporada. Desta forma, Michelle e Martha Stewart vão alternar na cadeira do carismático "chef" de 40 anos.

A apresentação do formato cabe ao icónico Gordon Ramsey, que também atua como jurado. O painel de júri fica completo com a especialista em pastelaria Christina Tosi.

Michelle Obama regressa, assim, a um programa de televisão relacionado com culinária, depois de ter marcado presença num episódio especial de "Barefoot in Washington", do canal Food Network.