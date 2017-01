Mickael Carreira e Laura Figueiredo esperam uma menina

Nuno Cardoso Hoje às 14:16, atualizado às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro filho do cantor Mickael Carreira e da apresentadora Laura Figueiredo será uma menina, confirmou a repórter nas redes sociais.

Mickael Carreira e Laura Figueiredo confirmaram que vão ser pais de uma menina. A ex-repórter do "The Voice Portugal" já tinha dado a entender que o sexo do primeiro filho do casal, com o símbolo feminino na legenda de uma fotografia no Instagram, mas agora confirmou-o nesta mesma rede social.

Foi durante o concerto que deu em novembro no Coliseu do Porto que o cantor revelou que ia ser pai pela primeira vez. A filha de Mickael e Laura Figueiredo será, assim, a primeira neta de Tony Carreira.

De resto, o intérprete e a apresentadora, ambos com 30 anos, mantêm uma relação estável há cerca de três anos.