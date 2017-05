Miley Cyrus explica por que razão se separou de Liam Hemsworth

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 19:38, atualizado às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Em 2013, Miley Cyrus separou-se do ator australiano Liam Hemsworth. O casal voltou a aproximar-se três anos depois. Em declarações a uma revista norte-americana, a cantora de 24 anos evocou as razões que conduziram à separação de um dos casais mais estáveis de Hollywood.

Numa entrevista concedida à revista 'Billboard', Miley Cyrus explicou porque se separou de Liam Hemsworth. "Precisava muito de mudar. Mudar com alguém que não acompanha esta mudança é muito difícil. De repente pensei: 'Não te reconheço'. Tivemos de voltar a apaixonar-nos", revelou à publicação.

A relação tumultuosa entre a cantora que se tornou popular na série da Disney Channel "Hanna Montana" e o ator australiano deu origem ao "single" "Malibu", o primeiro excerto do seu novo álbum e que está disponível a partir do dia 11 de maio. O próximo disco marcará também um regresso da jovem artista às suas raízes musicais "country" e "folk", depois dos últimos dois trabalhos - "Bangerz" e "Miley Cyrus & Her Dead Petz" - terem caminhado para uma sonoridade mais urbana e contemporânea.

Numa nova fase da sua vida, a filha do cantor Billy Ray Cyrus deixou para trás um passado ligado ao consumo de drogas. "Costumava resistir, mas já não fumo erva há três semanas. É o máximo de tempo que passei sem consumir. Já não consumo drogas, já não bebo. Estou completamente limpa neste momento. Foi algo que sempre quis fazer", confidenciou.

Polémica, nudez e sensualidade eram, também, três das palavras mais associadas à intérprete que atualmente já não se revê nestas características. "Gosto de falar com pessoas que não concordam comigo, mas não posso fazê-lo de forma agressiva. Não creio que estas pessoas me vão ouvir se eu tiver só com os mamilos tapados", explicou.

"A forma como eu me vestia estava relacionada com o movimento político que defendia e que me levou onde estou agora. Estou a evoluir e a rodear-me de pessoas inteligentes e que são evoluídas", rematou.