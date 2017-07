Millie Bobby Brown foi vítima de bullying

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 18:50 Facebook

A atriz Millie Bobby Brown, de "Stranger Things", criou uma conta do Twitter dedicada à prevenção de bullying e cyberbullying. Agora, revelou que ela mesmo foi vítima aos sete anos.

Millie Bobby Brown, que interpreta Eleven na série da Netflix "Stranger Things", pode ter apenas 13 anos, mas já se aventura pelos caminhos do ativismo. Depois de ter criado a conta @milliestophate no Twitter para ajudar vítimas de bullying e cyberbullying, a atriz falou ao site "The Wrap" e contou que ela mesma já foi vítima de intimidação.

"Quando tinha sete anos, um rapaz fez bullying comigo", disse Brown. "Não tenho ressentimentos e ultrapassei isso, mas tive de mudar de escola porque era muito difícil e sentia que não conseguia falar com ninguém. Falava com os meus pais, claro, mas é irritante porque não queres sair de uma escola onde tens os teus melhores amigos."

Sobre a conta que criou no Twitter, explica que a criou para ajudar outras crianças que sentem que não conseguem falar com alguém, seja em casa seja na escola. "Só quero mostrar que ajuda muito partilhar (positividade e amor) com pessoas que precisam disso."

Apesar de ter estudado em casa a partir do momento em que se tornou atriz, Millie sofreu outro tipo de bullying: o cyberbullying. Segundo a própria, estava a seguir perfis em redes sociais inapropriados, acabando por receber mensagens de ódio.

Criar a conta no Twitter também já fez com que recebesse algumas reações negativas. "Provem as vossas palavras antes de as cuspirem", comentou a atriz na mesma rede social.