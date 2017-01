Mischa Barton foi "drogada" com substância depressora

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:19 Facebook

A atriz Mischa Barton foi internada para avaliação psicológica depois de ter sido vista com um comportamento errático na sua casa em Hollywood

"Na tarde do dia 25 [de janeiro], saí com um grupo de amigos para celebrar o meu aniversário. Enquanto estava a tomar algumas bebidas percebi que algo estava errado, que o meu comportamento estava a ficar irregular e isso intensificou-se com o passar das horas", justificou Mischa Barton, sobre ter sido vista com comportamento errático na sua casa em Hollywood.

A atriz norte-americana que ficou conhecida pela participação na série "The O. C. - Na Terra dos Ricos" esteve voluntariamente internada para que lhe fosse feita uma avaliação psicológica. "Procurei voluntariamente ajuda profissional, e fui informada pela equipa [que a acompanhou] que tinha sido vítima de GHB. Depois de ter passado a noite internada, estou em casa e sinto-me bem. Gostaria de agradecer profundamente a todos os profissionais do hospital Cedars-Sinai [em Los Angeles] pelo profissionalismo", disse.

A atriz acrescentou que esta deve ser "uma lição a todas as jovens mulheres". "Fiquem atentas ao que se passa à vossa volta".

O GHB, ou ácido beta-hidroxibutirato, surgiu no início dos anos 1990 e é uma substância depressora conhecida por ser usada em festas noturnas, principalmente em raves. Quando consumida com bebidas alcoólicas torna-se especialmente perigosa, já que o etanol potencializa os seus efeitos depressores.

Recorde-se que Mischa Barton estaria debruçada sobre a vedação do pátio da sua casa em West Hollywood, Los Angeles, aos gritos, e apenas com uma camisa vestida. Terá falado do facto de a mãe ser uma bruxa, de o mundo estar a acabar e de "Ziggy Stardust", o álbum do músico David Bowie. Segundo o site TMZ, a determinado momento terá caído e gritado: "Oh meu Deus, acabou! Eu sinto-o e tenho raiva".