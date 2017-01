Morreu a cantora do êxito "Lambada"

Nuno Cardoso Hoje às 15:18 Facebook

A cantora Loalwa Braz, ex-vocalista do grupo Kaoma e voz do clássico "Lambada", morreu esta quinta-feira, com 63 anos, dentro de um carro incendiado.

A cantora brasileira Loalwa Braz, a voz de "Lambada (Chorando Se Foi)", um dos maiores êxitos da década de 90, foi encontrada morta esta quinta-feira dentro de um carro incendiado na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. A intérprete tinha 63 anos.

As autoridades contaram à imprensa brasileira que uma equipa dos bombeiros foi destacada, por volta das três da manhã desta quinta-feira [hora brasileira] para combater um incêndio numa residência. A imprensa especula que esta seja a casa da cantora, apesar da polícia não o ter confirmado.

Ali perto, receberam outro pedido, para combater as chamas que consumiam o carro onde se encontrava Loalwa Braz. Sabe-se também que as autoridades continuam a investigar este caso para apurarem mais detalhes.

A voz de "Lambada" foi a vocalista do grupo Kaoma entre 1989 e 1999, tendo também percorrido um percurso na música a solo depois disso. Loalwa Braz chegou a entrar para o Livro do Guinness como "uma das 20 vozes mais ouvidas no mundo".