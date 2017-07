Mulher de Chester quebra o silêncio após morte do músico

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:06, atualizado às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Talinda Bennington publicou um comunicado no qual agradece o apoio dos fãs e fala da dor causada pela perda do marido, Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park, que pôs termo à própria vida no passado dia 20.

Foi através do Twitter que a mulher de Chester Bennington se pronunciou publicamente sobre a morte do marido: "Perdi a minha alma gémea e os meus filhos o seu herói - o papá. Vivíamos um conto de fadas que se tornou numa tragédia Shakesperiana. Como é que sigo em frente?", pode ler-se no desabafo de Talinda Bennington.

A viúva mostra-se igualmente solidária com a dor dos fãs, que tal como a família foram apanhados de surpresa e ficaram em choque com a notícia. "Quero que a minha comunidade e os fãs de todo o mundo saibam que nós sentimos o vosso amor. Também sentimos a vossa perda", confessa.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O vocalista dos Linkin Park foi encontrado sem vida na residência do casal, em Los Angeles. Com um passado ligado às drogas e uma infância marcada por ter sido vitima de abuso sexual, Chester Bennington, de 41 anos, sofria de uma depressão que o terá levado ao suicídio.

Chester e Talinda estavam casados desde 2006 e tinham três filhos em comum: Tyler Lee, Lilly e Lila. O cantor tinha ainda um filho adotivo, Isaiah, e dois filhos biológicos fruto de relacionamentos anteriores, Draven e Jamie.