Músico Macklemore envolvido em acidente de carro

O "rapper" Macklemore esteve envolvido numa colisão frontal em Washington, nos Estados Unidos, com o motorista de uma carrinha.

Macklemore esteve na passada sexta-feira, dia 28 de julho, envolvido num acidente de carro em Langley, Washington, com uma carrinha que se atravessou no trânsito e colidiu com o veículo do cantor. Os detalhes do acidente surgiram apenas esta terça-feira no site TMZ.

De acordo com a mesma publicação, o motorista da carrinha não estava a usar cinto de segurança e acabou por bater com a cabeça no para-brisas, ficando assim inconsciente. Depois de ter sido interrogado pelas autoridades locais, o homem, cuja identidade não foi revelada, acabou por admitir que ingeriu álcool "um pouco antes" de conduzir.

Ben Haggerty, mais conhecido pelo pseudónimo Macklemore, tinha ainda mais dois passageiros no seu carro, tendo um deles sofrido apenas um corte menor na cabeça, segundo o "New York Post". O segundo passageiro não sofreu qualquer lesão.

O condutor da carrinha foi levado para um hospital para receber tratamento e, apesar de não ter sido ainda detido, foi submetido a um exame ao sangue para perceber se estava ou não sob o efeito do álcool. As provas foram enviadas a um juiz para servirem de referência.

Macklemore saiu do acidente sem qualquer lesão. O cantor está neste momento a preparar o seu primeiro álbum a solo em 12 anos, do qual fazem parte as músicas "Glorious" e "Marmalade", lançadas este ano.