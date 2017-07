Naide Gomes declara-se aos amores da sua vida

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 21:43 Facebook

A vida pessoal corre de feição para Naide Gomes. Grávida do segundo filho, a antiga concorrente do programa da TVI "Masterchef Celebridades" recorreu às redes sociais para celebrar o primeiro ano de casamento com Pedro Oliveira.

Foi em julho do ano passado. Naide Gomes e Pedro Oliveira decidiram contrair matrimónio, após dois anos e meio de noivado. Este domingo, a antiga desportista recordou, nas redes sociais, um dos dias mais importantes da sua vida.

"15 anos a caminharmos juntos! Faz um um ano que resolvemos celebrar o nosso amor juntos daqueles que nos são queridos", escreveu na legenda da imagem que publicou na sua página de Instagram. Naide Gomes também não esqueceu o filho Mateus, de um ano. Parabéns a nós e ao nosso filhote lindo", acrescentou.

Juntos há 15 anos, Naide Gomes e Pedro Oliveira anunciaram o noivado em janeiro de 2014. Em março de 2015, a atleta colocou um ponto final na sua carreira de alta competição e em setembro desse mesmo ano nasceu o primeiro filho do casal, Mateus. Naide e Pedro aguardam agora a chegada do segundo rebento previsto para outubro deste ano.