Nicole Kidman e Lenny Kravitz estiveram prestes a casar

Nicole Kidman revelou um segredo que guardou durante anos: a atriz já esteve noiva de Lenny Kravitz.

A atriz australiana Nicole Kidman e Zoë Kravitz fazem parte do elenco principal da nova minissérie da HBO, "Big Little Lies" [que chega a Portugal este domingo, no canal TV Séries], mas na vida real, existe uma outra ligação entre as duas. Nicole Kidman esteve perto de se tornar madrasta da filha de Lenny Kravitz, de quem chegou a ficar noiva.

A revelação foi feita pela própria atriz em entrevista à publicação "Net-a-Porter". "Bem, eu já conhecia a Zoë, porque já estive noiva do seu pai. Fica tudo em família", explicou Nicole Kidman, que manteve este segredo até aos dias de hoje, apesar dos rumores que circularam na imprensa no início do ano 2000.

Ainda assim, Kidman acabou por separar-se do intérprete do tema "Are You Gonna Go My Way" para, em 2006, se casar com outro cantor: Keith Urban. "Simplesmente não estava destinado", disse à publicação "Vanity Fair", em 2007, sem revelar o nome de Kravitz. "Não estava pronta. Não estávamos prontos", confidenciou. Embora o ex-casal não tenha levado o seu compromisso até o altar, Nicole Kidman e Lenny Kravitz são amigos.